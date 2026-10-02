En septiembre se secuestraron 207 vehículos y se labraron 2.539 actas

De los rodados retenidos 62 fueron automóviles, 118 motos, 16 camionetas, 4 furgones, 2 traffics y 5 camiones. Las infracciones y las retenciones se efectuaron por falta de documentación y/o alcoholemia positiva. Los operativos continúan de forma sorpresiva.
 
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Para mejorar la circulación vehicular y promover el cumplimiento de las normativas vigentes, la Municipalidad de Salta lleva adelante desde el inicio de la gestión, un amplio despliegue de acciones.

En este marco, durante todo el mes de septiembre se realizaron controles de tránsito en distintos puntos estratégicos de la ciudad para garantizar el orden y la seguridad vial. Como resultado, se secuestraron 207 vehículos y se labraron 2.539 actas.

Las infracciones y retenciones se debieron principalmente a la falta de documentación y a casos de alcoholemia positiva. De los rodados retenidos 62 fueron automóviles, 118 motos, 16 camionetas, 4 furgones, 2 traffics y 5 camiones.

Desde la Secretaría de Tránsito indicaron que los operativos se seguirán realizando de manera sorpresiva en sectores estratégicos de la capital salteña.  

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