Peligra el amistoso de Argentina contra Burkina Faso

El partido amistoso programado para este sábado 3 de octubre a las 21 horas entre la Selección Argentina y Burkina Faso está atravesando problemas en su planificación. Esto se debe a que la delegación del país africano todavía no se encuentra en suelo argentino a casi 24 horas del comienzo del encuentro.

Según informaron, el avión que traería a los jugadores y el plantel todavía no habría despegado de Marruecos. Su llegada estaba dispuesta para el martes 29 de septiembre pero aún no hay señales de la llegada del seleccionado africano.

Lo que se pudo llegar a conocer es que aparentemente, desde el equipo de Burkina Faso, habrían acordado ciertas condiciones con la AFA que hasta el momento no habrían sido cumplidas. Por ello, a casi 24 horas del encuentro, aún los jugadores no han pisado nuestro país.

Desde la Federación de Fútbol de Burkina Faso comunicaron que el vuelo que tenían programado para arribar a la Argentina fue cancelado inesperadamente por su aerolínea: "Se han explorado diferentes opciones para reorganizar una nueva salida, pero las limitaciones relacionadas, en particular, con la duración del viaje han generado reservas entre los jugadores”.