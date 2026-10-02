Scaloni recibió la visita de su ídolo del TC

Lionel Scaloni recibió este jueves en el Predio Lionel Andrés Messi, el centro de entrenamiento de la AFA en Ezeiza, a una delegación de la Asociación Corredores de Turismo Carretera (ACTC) un día después de la goleada de la selección argentina por 4 a 0 ante Bolivia. El encuentro incluyó a Juan Antonio De Benedictis, uno de los ídolos de infancia del entrenador, y terminó con el obsequio de un buzo antiflama personalizado y la invitación a presenciar una fecha de la popular categoría.

De Benedictis, conocido en el ambiente como Johnny, fue subcampeón del TC en tres oportunidades: en 1986 con Dodge y en 1993 y 1994 con Ford. En sus 212 carreras en la categoría sumó 16 triunfos, 10 con el Carnero y seis con el Óvalo. Su hijo, Juan Bautista De Benedictis, compite actualmente en el TC con un Mustang y fue quien acompañó a su padre a la reunión con el entrenador.

A la cita también asistió Gastón Mazzacane, ex piloto de F1 y actual vicepresidente de la ACTC. La entidad confirmó el encuentro a través de sus redes sociales, donde publicó varias imágenes del entrenador junto a los visitantes.

Entre los regalos que recibió Scaloni se destacó un buzo antiflama con un diseño inspirado en la camiseta alternativa que utilizó la Selección Sub 20 durante el Mundial de Malasia 1997, donde el ex volante se consagró campeón ecuménico de la categoría. La prenda lleva el número 18, su apellido y el parche de campeón de Qatar 2022, además de las tres estrellas sobre el escudo de la AFA. También le entregaron una gorra de De Benedictis, que el entrenador se colocó durante buena parte del encuentro, y un libro sobre los 85 años de la categoría.

El entrenador señaló que la pasión se mantiene vigente y se trasladó a sus hijos. “Siempre estoy atento, me sigue gustando el automovilismo. Todo lo que sea coches me gusta y es una pasión que creo que durará para siempre. Ahora la tienen mis hijos y seguramente seguirán”, afirmó.

También bromeó sobre la reacción de los jugadores de la Selección cuando lo ven mirar carreras: “Me dicen ‘pasan coches y te ponés ahí una hora’. Me gusta, entiendo, me gusta cómo frenan, veo si alguno frena más tarde que otro”.

También el DT fue invitado a probar un auto del TC de vieja generación, como los que él veía a la vera de la ruta y no dudó en aceptar: “Voy, claro que voy. Johnny me lo ofreció, vamos a ver si me animo en algún circuito donde no haya peligro. Sería una experiencia linda para recordar aquellos momentos”.