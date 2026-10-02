Boca vs. Unión, por el Torneo Clausura

El Xeneize, que viene de dos victorias consecutivas en el certamen, recibe al Tatengue, que no gana desde la octava fecha. El árbitro del encuentro será Sebastián Martínez.
DeportesHace 6 horasPrensaPrensa
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Por la undécima fecha del Torneo Clausura, Boca recibe a Unión en la Bombonera con la intención de ganar para acercarse al primer puesto. Luego de la gran victoria agónica contra Racing en Rosario por Copa Argentina, se aseguró seguir con vida en la triple competencia. Mientras que del otro lado, el Tatengue busca reponerse de sus dos derrotas consecutivas.

Boca vs. Unión: a qué hora es y cómo verlo en vivo

  • Horario: 21.30
  • TV: ESPN Premium
  • Árbitro: Sebastián Martínez
  • VAR: Sebastián Bresba
  • Estadio: J. Armando (La Bombonera)
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