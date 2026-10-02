Este lunes 5 habrá un nuevo operativo de descacharrado

La Municipalidad realizará un nuevo operativo de descacharrado, en esta ocasión será en Villa Asunción, ubicada en la zona oeste baja de la ciudad. El objetivo es prevenir la proliferación del mosquito transmisor del dengue.

Las tareas se llevarán a cabo en el cuadrante comprendido por: avenida Las Costas, avenida San Martín, Canal Juan XXIII y calle Carlos Gardel. Los vecinos deberán sacar a la vereda los elementos en desuso que puedan acumular agua.

La actividad se realizará de manera conjunta con organismos provinciales y nacionales, además de fuerzas de seguridad y el Ejército, con el objetivo de eliminar potenciales criaderos del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue y la chikungunya.

Con la llegada de la primavera y el aumento de las temperaturas, se recomienda revisar patios, jardines y otros espacios al aire libre, eliminar recipientes en desuso y mantener los ambientes limpios y libres de objetos que puedan acumular agua.