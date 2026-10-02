Así será la atención del Móvil de Licencias durante los próximos días

Para facilitar trámites a los vecinos, la Municipalidad de Salta continúa acercando servicios a los barrios.

En ese sentido, el Móvil de Licencias de Conducir, dependiente de la Secretaría de Tránsito, continuará prestando servicio en diferentes sectores de la ciudad durante la mañana.

Viernes 2 de octubre: CIC de Limache

Martes 6 de octubre: Tu Licencia Pronto

Jueves 8 de octubre: Biblioteca Gulubú

Sábado 10 de octubre: Barrio El Milagro

La atención es por orden de llegada y se recuerda que los interesados pueden consultar los requisitos de cada trámite en el siguiente link: https://municipalidadsalta.gob.ar/tramites/licencia-de-conducir/

Quienes asistan podrán realizar el 100% del trámite de renovación y gran parte del de la primera licencia.

A través de este móvil, los salteños además pueden:

+ Iniciar el trámite con la impresión o presentación del comprobante de Cenat -pago de impuesto nacional -, certificados de no deudor alimentario y de no infractor de la ley electoral.

+Tendrán la posibilidad de realizar los exámenes para detectar impedimentos en la visión y exámenes de audición y psicológicos, y serán los médicos quienes llenarán el formulario.

+ Realizar la carga del FUT (Formulario de trámite)