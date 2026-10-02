Sancionaron a Franco Colapinto y retrocederá 15 posiciones

El piloto argentino arrastraba una sanción de cinco posiciones por el accidente que protagonizó en Bakú y por un cambio en el motor de su Alpine sufrió una nueva penalización.
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Franco Colapinto recibió una dura penalización que complicará su posición de largada en el Gran Premio de Bahréin. El piloto argentino perderá 15 puestos en la parrilla, como consecuencia de dos sanciones diferentes.

En aquella carrera, el argentino quedó involucrado en un incidente que también terminó con los abandonos de su compañero de Alpine, Pierre Gasly, y de Lando Norris.

Este viernes, Alpine decidió realizar un cambio del motor de combustión interna (ICE) de su monoplaza. Esta modificación le generó una nueva penalización de 10 puestos en la parrilla.

La determinación de la escudería tiene una explicación: como Colapinto ya debía retroceder cinco posiciones por la sanción de Bakú, el equipo consideró conveniente introducir ahora el nuevo motor y asumir los 10 puestos adicionales.

De esta manera, el argentino tendrá un total de 15 posiciones de penalización en la largada, cinco correspondientes a la sanción que arrastra desde Azerbaiyán y otras 10 por el cambio de ICE.

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