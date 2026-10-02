Sancionaron a Franco Colapinto y retrocederá 15 posiciones

Franco Colapinto recibió una dura penalización que complicará su posición de largada en el Gran Premio de Bahréin. El piloto argentino perderá 15 puestos en la parrilla, como consecuencia de dos sanciones diferentes.

Colapinto arrastraba una penalización de cinco posiciones por el accidente que protagonizó en el Gran Premio de Azerbaiyán.

En aquella carrera, el argentino quedó involucrado en un incidente que también terminó con los abandonos de su compañero de Alpine, Pierre Gasly, y de Lando Norris.