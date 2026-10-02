Alerta amarilla por fuertes vientos en la Puna de Cafayate y San Carlos

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por viento para sectores de la Puna de Cafayate y la Puna de San Carlos.

El aviso tiene vigencia hasta las 12 horas y advierte que el área cordillerana será afectada por vientos del sector oeste, con velocidades estimadas de entre 50 y 70 kilómetros por hora.

Además, se prevé que las ráfagas puedan superar los 100 km/h, por lo que se recomienda a la población extremar las precauciones, especialmente en zonas expuestas y durante los desplazamientos por rutas de la región.

Ante estas condiciones, se aconseja mantenerse informado a través de los canales oficiales y evitar actividades al aire libre que puedan representar un riesgo durante el período de mayor intensidad del viento.

