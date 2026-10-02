Carrió denunció a Milei por abuso de autoridad y violencia de género

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, presentó este jueves una denuncia penal contra el presidente Javier Milei por el posible delito de abuso de autoridad en un contexto de violencia de género, mediática, digital e institucional contra la periodista María Eugenia “Maru” Duffard. La presentación judicial se produjo luego de los mensajes publicados por el mandatario en redes sociales, en los que cuestionó e insultó a la periodista tras una entrevista que realizó a Máximo Kirchner.

En el escrito, Carrió también solicitó que intervenga la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) del Ministerio Público Fiscal de la Nación. Además, planteó que los hechos denunciados implicarían la violación de distintos tratados internacionales incorporados a la Constitución Nacional y reclamó que se respeten los principios republicanos mediante las acciones penales correspondientes, con fundamento en los artículos 75, incisos 22 y 23, y 14 de la Constitución.

La presentación se relaciona con una serie de publicaciones realizadas por Milei contra Duffard. En una de ellas, el Presidente cuestionó a los periodistas y sostuvo que “decirles que son basuras corruptas es poco”, mientras que en otros mensajes se refirió directamente a la periodista con expresiones como “basura inmunda”, “zurda inmunda” y “basura corrupta”. Los posteos surgieron después de que Duffard analizara en un programa de Infobae la posibilidad de que Cristina Kirchner volviera a presentarse como candidata y entrevistara a Máximo Kirchner.

A través de sus redes sociales, Carrió también cuestionó el tono utilizado por el jefe de Estado y advirtió: “Llegará el día en que este Presidente y su lenguaje, que no es ni republicano ni espiritual, no podrá transitar entre la gente porque la violencia que sale de su boca se volverá contra él”. La dirigente vinculó además la situación actual con episodios de violencia política de gobiernos anteriores y sostuvo que, independientemente de su origen, la violencia termina afectando al conjunto de la sociedad.

“A mí me dijeron lo mismo, pero los que hablaron hoy están presos por delitos de corrupción”, afirmó Carrió, en referencia a las críticas que recibió en el pasado. Luego agregó: “Es cierto que hubo violencia kirchnerista y ahora hay violencia libertaria, pero con la violencia vamos todos al precipicio cualquiera sea su origen”.