El vicepresidente de Estados Unidos visitará la Argentina en noviembre

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, visitará la Argentina en noviembre y mantendrá una reunión con Javier Milei en la Casa Rosada, según confirmaron a TN fuentes oficiales. El viaje fue impulsado por la administración estadounidense y formará parte de una recorrida regional. “En principio van a ser entre dos y tres días de actividades”, expresan en Nación.

“Está confirmada la visita. Fue por pedido de ellos. Es una visita regional. Va a haber encuentro con Milei en la Casa Rosada”, aseguran. Por el momento, no está definida públicamente la fecha exacta de llegada ni el resto de las actividades que realizará Vance durante su estadía.

La visita será uno de los contactos de mayor nivel entre ambas administraciones dentro de la Argentina. La última vez que un vicepresidente estadounidense estuvo en el país fue en 2017, cuando Mike Pence realizó una gira por América Latina y se reunió con Mauricio Macri durante el primer mandato de Donald Trump.

Vance ya tuvo contactos personales con Milei en Estados Unidos. En octubre de 2025, el Presidente argentino viajó a Washington para una visita oficial a la Casa Blanca y mantuvo allí un encuentro con Trump, durante el cual también saludó al vicepresidente.

La llegada prevista para noviembre se produce en un momento de intensa agenda bilateral. El Gobierno argentino profundizó durante los últimos meses los contactos con Washington en áreas comerciales, financieras, energéticas y de seguridad, mientras mantiene abiertas distintas negociaciones con la administración Trump.

Uno de esos capítulos es el acuerdo comercial entre la Argentina y Estados Unidos, cuya implementación todavía tiene componentes pendientes. La Casa Rosada viene trabajando para avanzar por vías administrativas en aquellos puntos que no requieren aprobación legislativa y, en paralelo, mantiene conversaciones sobre los aspectos que necesitan decisiones del Congreso estadounidense.

También existe una agenda vinculada con inversiones e infraestructura. Funcionarios de ambos países vienen manteniendo contactos por proyectos de transporte, energía, minerales críticos y tecnología, en los que Washington analiza herramientas de financiamiento y participación de empresas estadounidenses.