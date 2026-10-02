Javier Milei cierra este viernes su paso por Francia con un premio

Durante su intensa jornada de jueves en París, el presidente Javier Milei se reunió en el Palacio del Elíseo con su par de Francia, Emmanuel Macron, con el eje puesto en fortalecer la relación bilateral y la intención de atraer inversiones. El encuentro se desarrolló luego del discurso del mandatario en la Argentina Week, la iniciativa destinada a promover a la Argentina en el mercado europeo.

Este viernes tendrá lugar su despedida de la capital francesa, con una agenda de actividades mucho menos cargada que los días previos. A las 9.30 de la mañana de la Argentina, el líder libertario recibirá el premio del Foro Económico de París, en la sede del Automóvil Club de Francia, a los economistas más influyentes del planeta.