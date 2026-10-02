Este viernes tendrá lugar su despedida de la capital francesa, con una agenda de actividades mucho menos cargada que los días previos. A las 9.30 de la mañana de la Argentina, el líder libertario recibirá el premio del Foro Económico de París, en la sede del Automóvil Club de Francia, a los economistas más influyentes del planeta.
Javier Milei cierra este viernes su paso por Francia con un premio
Durante su intensa jornada de jueves en París, el presidente Javier Milei se reunió en el Palacio del Elíseo con su par de Francia, Emmanuel Macron, con el eje puesto en fortalecer la relación bilateral y la intención de atraer inversiones. El encuentro se desarrolló luego del discurso del mandatario en la Argentina Week, la iniciativa destinada a promover a la Argentina en el mercado europeo.
Por la tarde, en un horario aún por confirmar, será protagonista del acto de cierre de la Argentina Week y a las 18 será su partida del vuelo hacia la Ciudad de Buenos Aires, a la que llegará a las 10 de la mañana del sábado.
La reunión con Macron se llevó adelante después de que la empresa francesa TotalEnergies anunciara inversiones por u$s10 mil millones en el país en el sector petrolero y gas. El presidente y CEO de la compañía, Patrick Pouyanné, se encontró con el mandatario a quien adelantó los anuncios y juntos eligieron el nombre Alberdi para el nuevo desarrollo costa afuera de Tierra del Fuego, que contempla una inversión de u$s1.500 millones.
En tanto, previamente Milei había calificado a Macron como un "amigo" con el que tiene "una deuda de gratitud inmensa" por su rol en la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI).