Sáenz participó del encuentro con Macron para promover nuevas inversiones

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, integró este jueves en París la delegación de gobernadores argentinos que acompañó al presidente de la Nación, Javier Milei, durante el encuentro con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, en el Palacio del Elíseo.

La recepción se desarrolló en el marco de la Argentina Week, una agenda internacional que reúne en París a autoridades nacionales y provinciales, empresarios y referentes del sector privado, con el objetivo de fortalecer los vínculos económicos y comerciales entre Argentina y Francia y generar nuevas oportunidades de inversión.

La participación del Gobernador en esta agenda internacional permite posicionar a la Provincia ante potenciales inversores y fortalecer vínculos que contribuyan a generar desarrollo productivo, empleo y nuevas oportunidades para los salteños.

Salta cuenta con oportunidades de desarrollo en minería, energía, agroindustria y otros sectores estratégicos, y trabaja para generar condiciones de confianza, institucionalidad y seguridad jurídica que favorezcan la radicación de nuevos proyectos. En este sentido, Sáenz destacó el potencial productivo de la Provincia y la importancia de mostrar estas oportunidades ante inversores internacionales:

“Estamos en París para atraer inversiones y mostrarle al mundo todo lo que Salta tiene para ofrecer. Una provincia con recursos estratégicos, capacidad productiva, ubicación privilegiada y condiciones para invertir, producir y generar empleo".

"Queremos agregar valor en origen, ampliar mercados y transformar nuestras oportunidades en desarrollo. Salta tiene mucho para ofrecer al mundo. Estamos aquí para mostrarlo”, aseguró el Gobernador.

El mandatario salteño integró la delegación junto a los gobernadores Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Ignacio Torres (Chubut), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Marcelo Orrego (San Juan), Leandro Zdero (Chaco), Claudio Vidal (Santa Cruz), Juan Pablo Valdés (Corrientes) y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri.

La comitiva argentina también estuvo integrada por autoridades del Gobierno nacional y representantes del sector empresario, en una jornada orientada a presentar las oportunidades productivas y de inversión que ofrece el país ante actores económicos internacionales.

Junto a Milei, estuvo la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; los ministros Luis Caputo, Mario Lugones, Pablo Quirno y Federico Sturzenegger; además del secretario de Comunicación, Fabián Fernández.

Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación