El Centro de Documentación Rápida del Paseo Salta estará cerrado este fin de semana

En el marco del programa de mantenimiento, refacción y pintura que lleva adelante la Coordinación del Interior del Registro Civil, la titular del organismo, Fernanda Ubiergo, informó que desde mañana, viernes 2, hasta el domingo 4 de octubre permanecerá cerrado el Centro de Documentación Rápida del Paseo Salta. La atención se retomará con normalidad el lunes 5 de octubre.

Por esta razón, las guardias de identificación que funcionan durante los fines de semana atenderán únicamente en la sede central del organismo, ubicada en Almirante Brown 160, de 8 a 13.

Los interesados en realizar trámites de identificación podrán acceder a uno de los 100 turnos que se otorgan por orden de llegada, a primera hora.

Costos y medios de pago

Los montos para realizar trámites de DNI son los siguientes: la modalidad regular tiene un costo de $10.000, mientras que la opción exprés asciende a $26.000. En cuanto al pasaporte, el trámite regular cuesta $100.000 y la modalidad exprés, $200.000.

Algunas personas podrán acceder a la exención de pago, de acuerdo con la validación automática que realiza el Registro Nacional de las Personas (RENAPER), en conjunto con ANSES, al momento de iniciar el trámite.

Se recuerda que todos los pagos deben efectuarse exclusivamente mediante tarjetas de crédito o débito, o billeteras virtuales.

Además, se informa que tanto los DNI como los pasaportes, en sus modalidades regular y exprés, están registrando demoras en la entrega. En el caso del DNI, el plazo estimado ronda los 90 días, mientras que para el pasaporte se calcula un período de aproximadamente 15 días hábiles.

Por este motivo, se recomienda a las personas que necesiten tramitar alguno de estos documentos tener en cuenta los tiempos estimados de entrega, debido a que se han registrado numerosos reclamos vinculados con las demoras en la recepción de algunos ejemplares.