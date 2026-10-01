Llega un nuevo asistente virtual para facilitar las gestiones municipales

Desde hoy, hacer una gestión municipal puede ser tan simple como iniciar una conversación por WhatsApp. Muni Bot interpreta lo que el vecino necesita, lo orienta sobre cómo actuar y le indica los pasos necesarios para avanzar. La herramienta utiliza inteligencia artificial para comprender las consultas y ofrecer respuestas de manera más directa.

El funcionamiento es similar al de cualquier conversación cotidiana. El vecino cuenta qué necesita y Muni Bot hace las preguntas necesarias, solicita la información que falte y lo acompaña hasta completar el trámite. De esta manera, no es necesario conocer previamente qué área municipal corresponde ni recorrer diferentes canales para encontrar una respuesta.

A través de Muni Bot se pueden iniciar distintas gestiones, consultar el estado de una solicitud ya realizada y recibir orientación sobre trámites y servicios municipales. También permite acceder a información sobre requisitos, documentación, horarios y lugares de atención de las distintas dependencias.

Cuando una consulta necesita ser atendida por otro organismo, Muni Bot también orienta al vecino sobre dónde continuar. El objetivo es que la conversación sirva como una primera puerta de entrada y facilite el camino hasta la respuesta que se necesita.

Otra de las posibilidades es incorporar información directamente desde el celular para completar una gestión. Por ejemplo, se puede compartir la ubicación desde WhatsApp, adjuntar fotografías o enviar audios cuando sea necesario. Antes de enviar la solicitud, Muni Bot presenta un resumen para que el vecino pueda verificar los datos y confirmar.

Una vez registrada la gestión, el sistema entrega un número que permite consultar posteriormente su estado. Así, el mismo canal puede utilizarse para iniciar una solicitud y volver a consultarla sin tener que repetir todo el proceso.

Más sencillo y al alcance de todos

Una de las principales ventajas es que no hace falta descargar ninguna aplicación. Muni Bot funciona directamente a través de WhatsApp, por lo que se puede utilizar desde el celular con una herramienta que ya forma parte del uso cotidiano de los vecinos.

Muni Bot es un desarrollo 100% de la Municipalidad de Salta y reemplaza a la aplicación Muni Salta, que dejó de funcionar el 30 de septiembre. La incorporación de este nuevo canal forma parte del proceso de modernización de las herramientas municipales, con la tecnología puesta al servicio de una experiencia más simple para el vecino.

Para empezar a utilizarlo, solo hay que agendar el número 3875 23-0773 y escribirle por WhatsApp. Desde allí, Muni Bot guía la conversación y ayuda a encontrar la información o iniciar la gestión que cada vecino necesite.