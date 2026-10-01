Fuente: Secretaria de Prensa y Comunicación
En París Sáenz participó de una reunión con el presidente Milei y gobernadores
El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, participó esta mañana en París en una reunión con el presidente de la Nación, Javier Milei, junto a gobernadores que integran la delegación argentina que participa de la Argentina Week.
La reunión fue un espacio de diálogo entre el Gobierno nacional y los gobernadores, en el que se analizaron aspectos de la situación económica del país y las oportunidades de desarrollo vinculadas a las distintas regiones.
El jefe de Estado destacó el carácter federal de la gestión nacional y el papel de las provincias en el desarrollo de sectores estratégicos de la economía, entre ellos la energía, la minería y los agronegocios, cuya actividad tiene un fuerte desarrollo en el interior del país.
La reunión se desarrolló en el Château de la Muette, sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en el marco de la agenda institucional que la delegación argentina lleva adelante en París, con el objetivo de promover al país ante el mercado europeo y generar oportunidades de inversión.
Junto al presidente Milei participaron la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli; y los ministros Luis Caputo (Economía), Pablo Quirno (Cancillería), Federico Sturzenegger (Desregulación), Mario Lugones (Salud) y Juan Bautista Mahiques (Justicia).
Además de Sáenz, participaron los gobernadores Rolando Figueroa (Neuquén), Ignacio Torres (Chubut), Alberto Weretilneck (Río Negro), Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Leandro Zdero (Chaco), Carlos Sadir (Jujuy), Claudio Vidal (Santa Cruz), Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca) y Jorge Macri (Ciudad Autónoma de Buenos Aires), junto a la vicegobernadora de Córdoba, Myrian Prunotto.