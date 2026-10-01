En París Sáenz participó de una reunión con el presidente Milei y gobernadores

La reunión fue un espacio de diálogo entre el Gobierno nacional y los gobernadores, en el que se analizaron aspectos de la situación económica del país y las oportunidades de desarrollo vinculadas a las distintas regiones.

El jefe de Estado destacó el carácter federal de la gestión nacional y el papel de las provincias en el desarrollo de sectores estratégicos de la economía, entre ellos la energía, la minería y los agronegocios, cuya actividad tiene un fuerte desarrollo en el interior del país.

La reunión se desarrolló en el Château de la Muette, sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en el marco de la agenda institucional que la delegación argentina lleva adelante en París, con el objetivo de promover al país ante el mercado europeo y generar oportunidades de inversión.

