Boca presentó el proyecto de ampliación de la Bombonera

Boca les mostró a sus socios cómo será el proyecto de ampliación de la Bombonera que impulsa la dirigencia de Juan Román Riquelme. El martes por la noche, alrededor de 100 personas participaron de una charla en el renovado Salón Filiberto, donde pudieron conocer imágenes y detalles de la propuesta.

La iniciativa no contempla la compra de las casas de los vecinos de la calle Del Valle Iberlucea. El proyecto plantea correr el campo de juego cuatro metros hacia el sector de las vías, demoler los actuales palcos y construir una nueva estructura con una platea preferencial, otra platea superior y 216 palcos distribuidos en seis pisos. De esta manera, ese sector pasaría de unos 3000 lugares a 9500.

Uno de los puntos centrales de la propuesta es la construcción de una cuarta bandeja, ubicada por encima de las tres tribunas altas actuales. Tendría siete filas y permitiría sumar unos 6000 lugares. La idea del club es destinarlos a abonados y transformar las tres bandejas superiores existentes en populares, lo que permitiría incorporar otros 12.000 espectadores.

El proyecto también contempla un techo para cubrir la parte superior del estadio y una pantalla LED de 360 grados. Además, se modificaría la pendiente de las tribunas bajas de los sectores norte y sur para agregar unos 1500 lugares en cada una. Con todas estas modificaciones, el objetivo de Boca es superar los 80.000 espectadores de capacidad.

Otro aspecto particular de la obra está relacionado con las vías del tren. Boca proyecta construir una serie de torres que funcionarán como accesos a la cuarta bandeja y a los sectores inferiores, mientras que el tren pasaría por debajo de esa nueva estructura.