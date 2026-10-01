Se realizará una nueva jornada de detección de cataratas en zona norte

La Municipalidad de Salta realizará una nueva jornada de detección de cataratas destinada a vecinos de la ciudad, en el marco del programa “Salta Libre de Cataratas”, que se desarrolla de manera conjunta con la Fundación Saravia Olmos.

La jornada se llevará a cabo el próximo martes 6, desde las 15, en el Centro Vecinal de barrio 17 de octubre, ubicado en calle 100 y Jaime Durand, en zona norte. La atención es gratuita y por orden de llegada.

El subsecretario de Coordinación de Gobierno, Pablo Dzioba, manifestó que “los vecinos asisten a una consulta sobre su visión y no necesariamente todos los casos corresponden a cataratas. Muchas veces reciben otro diagnóstico o una devolución médica que también es importante para el cuidado de la salud visual”, señaló.

Asimismo, el funcionario detalló que, desde la implementación del programa, más de 2.000 vecinos ya participaron de las jornadas de detección, mientras que más de 50 personas fueron operadas de cataratas a partir de los distintos operativos realizados.

Requisitos para acceder

El programa está destinado a personas mayores de 55 años, residentes en la ciudad de Salta, que no cuenten con obra social y se encuentren en situación de vulnerabilidad económica.

Se solicita presentar, en lo posible, la negativa de ANSES. En caso de no contar con este documento al momento de la jornada, habrá personal municipal disponible para imprimir la constancia.

Las personas que sean detectadas con cataratas serán derivadas a los consultorios de la Fundación Saravia Olmos, donde se realizarán los estudios correspondientes para determinar si son aptas para una intervención quirúrgica y, de ser así, se les asignará una fecha de operación.