La respuesta del Gobierno a Reino Unido por Malvinas

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la prohibición de uso y comercialización de varios productos estéticos y médicos tras haber detectado una serie de irregularidades que podrían implicar un riesgo para la salud de los usuarios.

La medida se implementó a través de las disposiciones 6285 y 6313 del organismo, publicadas este jueves en el Boletín Oficial con la firma de su titular, Luis Fontana.

La primera norma prohíbe el uso, la distribución y la comercialización en todo el país de una punta de shaver identificada como Smith&Nephew. Se trata de un instrumento utilizado en procedimientos artroscópicos, entre ellos intervenciones sobre articulaciones.

El dispositivo fue encontrado durante una inspección a Promedik S.R.L., una firma con habilitación como ortopedia, ubicada en la calle Yrigoyen al 1900 de la ciudad de Corrientes. Las inspectoras de ANMAT lo detectaron dentro de uno de los tres depósitos del establecimiento, junto con otros productos médicos y sin una identificación particular.