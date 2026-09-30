Docentes y no docentes de las universidades públicas de todo el país iniciarán este miércoles 30 de septiembre un paro de 72 horas para reclamar al Gobierno nacional la aplicación de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario, una recomposición salarial del 33,4% y el cumplimiento de la intimación judicial dictada por el juez federal Martín Cormick.
Docentes y no docentes paran por 72 horas para reclamar que se cumpla la ley
NacionalesHace 5 horasPrensa
La medida, que comienza este miércoles, se extenderá hasta el viernes 2 de octubre en todo el país. Los trabajadores exigen una recomposición salarial del 33,4%, además del cumplimiento de la intimación judicial al Gobierno nacional.
Entre los gremios que participan se encuentran CONADU, CONADU Histórica, FEDUN, FAGDUT, CTERA, UDA, AGD-UBA, ADUBA, Feduba y la UTE, mientras que el personal no docente también adhiere a través de la FATUN y organizaciones de base como APUBA en la UBA.
El paro estará acompañado por distintas jornadas de visibilización abiertas a la comunidad universitaria y al público general, con propuestas gratuitas en algunas facultades.
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