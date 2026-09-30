Docentes y no docentes paran por 72 horas para reclamar que se cumpla la ley

Docentes y no docentes de las universidades públicas de todo el país iniciarán este miércoles 30 de septiembre un paro de 72 horas para reclamar al Gobierno nacional la aplicación de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario, una recomposición salarial del 33,4% y el cumplimiento de la intimación judicial dictada por el juez federal Martín Cormick.