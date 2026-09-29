El transporte será gratuito durante la visita del papa León XIV a la Argentina

El Municipio de Córdoba confirmó que el transporte urbano de pasajeros funcionará de manera totalmente gratuita el próximo martes 10 de noviembre, en el marco de la histórica visita del papa León XIV a la capital provincial.

Durante toda la jornada, que fue declarada feriado municipal, los usuarios podrán utilizar el servicio de colectivos de la ciudad sin necesidad de abonar el boleto. La iniciativa busca facilitar el traslado masivo de vecinos y visitantes hacia los distintos puntos donde se concentrarán las actividades oficiales del Sumo Pontífice.

A pesar de la confirmación de la gratuidad en el sistema urbano, las autoridades locales aún no detallaron cómo se organizará la frecuencia de las unidades durante esa jornada atípica ni si se dispondrán refuerzos especiales.