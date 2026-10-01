La AMT autorizó el nuevo cuadro tarifario para taxis y remises

Es para el sector impropio de la ciudad de Salta. La nueva tarifa tendrá un aumento total del 30% que se implementará  de manera escalonada el 20 % a partir del 1 de octubre y el 10% a partir del 1 de diciembre.
 
LocalesHace 3 horasPrensaPrensa
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La Autoridad Metropolitana de Transporte de Salta (AMT), a través de su directorio, dispuso autorizar la readecuación tarifaria de los servicios de taxis y remises de la ciudad de Salta. 

La readecuación fue solicitada por los sectores del transporte impropio debido al contexto económico actual.

La nueva tarifa tendrá un aumento total del 30% que se implementará  de manera escalonada, en dos tramos, primeramente el 20 % a partir de este jueves 1 de octubre y posteriormente  el 10% a partir del 1 de diciembre.

Todos los vehículos afectados a la prestación del servicio de transporte impropio deberán exhibir en el respaldo trasero del asiento del conductor el nuevo cuadro tarifario autorizado por la AMT.

Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación

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