El Hospital Materno Infantil organizó una jornada de cirugía ginecológica

La actividad se desarrolló durante tres jornadas y fue organizada conjuntamente por la Sociedad Argentina de Cirugía Ginecológica (SACIG) y el Hospital Público Materno Infantil. El programa combinó instancias teóricas y prácticas, con participación de especialistas referentes de Rosario, Santa Fe, Santiago del Estero, Córdoba, Buenos Aires y Salta.

Durante el encuentro se abordaron diferentes estrategias para el manejo de la patología ginecológica benigna, con contenidos sobre histeroscopía, videolaparoscopía, cirugía ginecológica reproductiva, uroginecología y reparación del piso pelviano, entre otros temas.

La propuesta también incluyó cirugías en vivo y entrenamiento con simuladores especializados, permitiendo a los participantes incorporar herramientas prácticas y compartir experiencias con especialistas de distintas regiones.

El presidente de la Sociedad Argentina de Cirugía Ginecológica, Fernando Gorosito, destacó la intensidad de la propuesta y la respuesta de los profesionales que participaron: “Estos tres días fueron intensos de capacitación para todos los médicos ginecólogos que aspiran a hacer cirugía ginecológica. Realmente estamos muy agradecidos y muy contentos con la convocatoria que tuvimos”.

Por su parte, Sliman Salim, coordinador del Bloque Quirúrgico del HPMI, explicó que la jornada permitió combinar la formación teórica con experiencias prácticas, incluyendo cirugías en vivo histeroscópicas y videolaparoscópicas. Salim también resaltó la posibilidad de contar en Salta con especialistas provenientes de distintos puntos del país: “Tenerlos a todos juntos acá dándonos su punto de vista, distintas charlas, distintos módulos o distintas técnicas quirúrgicas nos pone muy orgullosos y muy contentos de poder haberlos convocado”.

La realización de esta jornada en el HPMI permitió acercar a Salta una instancia de actualización y capacitación especializada, favoreciendo el intercambio académico entre profesionales y la formación continua de los equipos de salud.

Desde la organización agradecieron especialmente el acompañamiento y compromiso de Ministerio de Salud, Gerencia, Gestión del Conocimiento, Quirófano Central, Unidad de Ginecología, Bioingeniería, Sistemas, instrumentadoras, enfermeras circulantes, secretarias, Hotelería y Limpieza, camilleros/as y Comunicación, cuyo trabajo articulado fue fundamental para concretar esta instancia de formación y actualización en el HPMI.

La Fundación HPMI acompañó esta iniciativa, brindando el marco y los espacios necesarios para su desarrollo.