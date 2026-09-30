La rotonda del nodo Banchik–Del Carnaval lleva un 60% de avance

La Municipalidad continúa con la ejecución de las obras del Plan Vial Sur en el nodo Banchik–Avenida del Carnaval, una intervención estratégica destinada a mejorar la fluidez del tránsito y reducir puntos de congestión. A la fecha, el proyecto registra un avance del 60%, con la culminación de las alcantarillas para el drenaje pluvial y la instalación de los caños para la futura red de semaforización.

En cuanto a la infraestructura vial, el tramo en sentido Este–Oeste ya se encuentra finalizado y habilitado para la circulación, mientras que el sector Oeste–Este presenta un desarrollo avanzado y próximo a su concreción. Una vez habilitada esta última calzada, iniciarán los trabajos de hormigonado, compactación de suelo y demolición en la calzada central.

Durante una recorrida por la obra, el jefe de Gabinete municipal, Juan Manuel Chalabe, remarcó que «estas obras conectan y transforman la ciudad», haciendo hincapié en el impacto positivo que tendrá el proyecto en la vida cotidiana de miles de salteños. Al quedar habilitado, el nuevo nodo permitirá descentralizar el flujo vehicular, ofreciendo un trayecto directo entre la zona sur y oeste y reduciendo de forma significativa los tiempos de viaje.