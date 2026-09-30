El Colegio Santo Tomás de Aquino colaboró con el Materno Infantil por cuarto año consecutivo

La comunidad educativa del Colegio Santo Tomás de Aquino volvió a acompañar al Hospital Público Materno Infantil con una importante donación destinada a mejorar la ropa de cama de los sectores de internación.
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Este año, estudiantes de los niveles inicial, primario y secundario, junto a sus familias y docentes, llevaron adelante distintas acciones solidarias para reunir los recursos necesarios. Entre ellas, realizaron la tradicional venta de rifas y otras iniciativas que permitieron alcanzar el objetivo y concretar la donación de 237 metros de tela para la confección de sábanas.

La propuesta busca, además, transmitir a los estudiantes el valor de involucrarse y colaborar con quienes lo necesitan, promoviendo desde la escuela valores como la solidaridad, la empatía y el compromiso con la comunidad.

Para el HPMI, esta nueva colaboración representa también la continuidad de un vínculo solidario que se fortalece año tras año con la institución educativa.

Agradecemos al Colegio Santo Tomás de Aquino, a sus estudiantes, familias y docentes por volver a elegir al Hospital y transformar su esfuerzo colectivo en una ayuda concreta para nuestros pacientes.

La docente Nancy, del Colegio Santo Tomás de Aquino, destacó que “este proyecto plasma los objetivos y principios que sustentan al colegio: la solidaridad, el compromiso social y el respeto por los derechos de los niños”.

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