Esteban Ocon confirmó que dejará Haas al término de la temporada 2026, una decisión que formaliza las versiones sobre su futuro y lo deja sin contrato para 2027. El piloto francés anunció su salida a través de un comunicado publicado en sus redes sociales, mientras que el equipo estadounidense ratificó la desvinculación y evitó adelantar quién ocupará su lugar.

“Mi etapa con Haas F1 Team llegará a su fin al término de la temporada 2026”, expresó Ocon. El corredor de 30 años aseguró que deja el proyecto “con la cabeza en alto” y defendió sus actuaciones en un año que, según planteó, estuvo atravesado por circunstancias que escaparon de su control.

El francés señaló que su prioridad seguirá puesta en las carreras restantes del calendario. “Seguiré trabajando duro con el equipo, trataré de aprovechar cada oportunidad y de extraer todo el rendimiento posible del coche”, sostuvo. También remarcó su intención de permanecer en la máxima categoría: “Esto no es en absoluto el final de mi carrera en Fórmula 1”.

El director del equipo, Ayao Komatsu, agradeció públicamente el trabajo del francés desde su llegada en 2025. “Quiero agradecer a Esteban por todo lo que ha aportado al equipo. Su profesionalismo y su compromiso han resultado muy valiosos a medida que continuamos creciendo como organización”, señaló el japonés.

Komatsu también puso el foco en la experiencia que aportó el piloto durante una temporada marcada por el nuevo reglamento técnico. Según la escudería, sus devoluciones fueron importantes para el desarrollo del VF-26, un monoplaza que presentó dificultades de rendimiento y fiabilidad en distintos tramos del calendario.

El equipo no comunicó quién será el compañero de Ollie Bearman en 2027. No obstante, la salida de Ocon alimenta las versiones sobre la llegada del brasileño Rafael Cámara, integrante de la academia de Ferrari y uno de los pilotos que pelea por el campeonato de Fórmula 2. El joven de Recife había sido mencionado como favorito para ocupar la segunda butaca de Haas junto a Bearman.