La Selección argentina se enfrenta con Bolivia

La Selección argentina enfrentará este miércoles a Bolivia en el primer partido de una fecha FIFA especial, que estará marcada por la despedida de Lionel Messi. El encuentro se disputará desde las 21 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, con transmisión de TyC Sports y Telefe.

Será el primer compromiso de la Albiceleste después de la derrota ante España en la final del Mundial 2026. Lionel Scaloni prepara una formación con varias novedades y todavía mantiene una duda para definir el equipo titular.

La principal duda en la formación está entre Valentín Barco y Franco Mastantuono, mientras que Nicolás Paz aparece como otra de las alternativas para el sector ofensivo. Scaloni aclaró que, en principio, Mastantuono y Paz no jugarán juntos ante Bolivia.

El partido se jugará este miércoles a las 21 en el estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba. El árbitro será el colombiano Jhon Ospina y podrá verse por TyC Sports y Telefe.