Jeremías Olmedo se baja del Turismo Carretera

Por cuestiones exclusivamente económicas, el piloto salteño Jeremías Olmedo, integrante del equipo Salvita Racing y sobrino del exsenador Alfredo Olmedo, confirmó que no continuará en el Turismo Carretera durante el resto de la temporada 2026.

"Es una decisión que responde exclusivamente a una cuestión presupuestaria. Competir en el TC implica un esfuerzo económico muy grande y, pese a todo el trabajo que hicimos para poder sostener el proyecto, hoy no contamos con el presupuesto necesario para continuar de la manera que queremos y que una categoría de este nivel exige", detalló.



El piloto de Chevrolet afirmó estar pensando en volver el año que viene al TC: "No es la noticia que me gustaría estar dando, pero creo que es lo mejor para reorganizarnos y empezar a pensar y trabajar para el año que viene. Quiero agradecer especialmente a todo el Canning Motorsport y a todos mis sponsor por el apoyo y el esfuerzo que se hizo este año para estar presentes. Vamos a trabajar fuerte para estar en el TC el año que viene de la mejor manera".



Por último, el salteño le dedicó unas palabras a sus allegados: "Gracias a mi familia, amigos y a toda la gente que me acompañó siempre. En cada circuito sentí su cariño y su apoyo", concluyó.

Fuente: Carburando