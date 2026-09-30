Jeremías Olmedo se baja del Turismo Carretera

El piloto salteño Jeremías Olmedo, integrante del equipo Salvita Racing confirmó que no continuará en el Turismo Carretera durante el resto de la temporada 2026. 
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Olmedo-Torino

Por cuestiones exclusivamente económicas, el piloto salteño Jeremías Olmedo, integrante del equipo Salvita Racing y sobrino del exsenador Alfredo Olmedo, confirmó que no continuará en el Turismo Carretera durante el resto de la temporada 2026. 

"Es una decisión que responde exclusivamente a una cuestión presupuestaria. Competir en el TC implica un esfuerzo económico muy grande y, pese a todo el trabajo que hicimos para poder sostener el proyecto, hoy no contamos con el presupuesto necesario para continuar de la manera que queremos y que una categoría de este nivel exige", detalló.

El piloto de Chevrolet afirmó estar pensando en volver el año que viene al TC: "No es la noticia que me gustaría estar dando, pero creo que es lo mejor para reorganizarnos y empezar a pensar y trabajar para el año que viene. Quiero agradecer especialmente a todo el Canning Motorsport y a todos mis sponsor por el apoyo y el esfuerzo que se hizo este año para estar presentes. Vamos a trabajar fuerte para estar en el TC el año que viene de la mejor manera".

Por último, el salteño le dedicó unas palabras a sus allegados: "Gracias a mi familia, amigos y a toda la gente que me acompañó siempre. En cada circuito sentí su cariño y su apoyo", concluyó.

Fuente: Carburando

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