ANMAT prohibió la venta de una reconocida marca de productos de limpieza

Se trata de la marca B&T Química, cuyos productos se promocionaban y comercializaban en su página web, en redes sociales y en plataformas de venta digital, donde se ofrecían productos desinfectantes, limpiadores y aromatizantes.

Según repasa la resolución, el Servicio de Domisanitarios del Departamento de Domisanitarios, Cosméticos y Productos de Higiene Personal de la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud (DEYGMPS) recibió una denuncia sobre la venta de los productos no registrados de B&T Química.

La empresa responsable fue intimada al respecto y declaró que estaba llevando adelante las acciones correspondientes para regularizar la situación de los productos en cuestión. Pese a esto, dado que que tanto los establecimientos como los productos domisanitarios deben contar con las correspondientes habilitaciones y registros para poder ser comercializados, se sugirió la prohibición de su venta.

Ante esto, ANMAT, a fin de proteger a eventuales usuarios del producto involucrado, ya que se trata de productos domisanitarios no inscriptos el organismo, por lo que se desconocen las condiciones de manufactura y formulación y no puede garantizarse la calidad, seguridad y eficacia, prohibió la comercialización de todos los artículos de B&T QUímica hasta tanto se encuentren debidamente inscriptos.