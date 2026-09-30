Se interrumpe el servicio del Tren Quijano-Salta

Trenes Argentinos suspenderá temporalmente el servicio ferroviario que conecta la ciudad de Salta con Campo Quijano debido a tareas de mantenimiento y revisión del material rodante.

La interrupción comenzará este miércoles 30 de septiembre y, según la estimación inicial comunicada por la empresa estatal, se extenderá durante aproximadamente 20 días.

La empresa explicó que resulta necesario efectuar una revisión integral y poner a punto las unidades utilizadas para transportar pasajeros.

La suspensión alcanzará únicamente al recorrido que une Salta con Campo Quijano. El servicio ferroviario entre General Güemes y la ciudad de Salta continuará circulando de acuerdo con los días, horarios e itinerarios vigentes.