Operativo de identificación en el CIC de barrio Bicentenario

Continuando con las acciones que lleva adelante el Registro Civil, su titular, Fernanda Ubiergo, informó que durante esta semana se desarrollarán operativos de identificación en el municipio de Aguas Blancas y en distintos barrios de la Capital.

Aguas Blancas

En el municipio de Aguas Blancas, el móvil del organismo permanecerá hasta el viernes 2 de octubre frente al edificio municipal, ubicado en 20 de Febrero 19 de esa ciudad.

La atención comenzará a partir de las 9 de la mañana y se entregarán 120 turnos por orden de llegada.

Capital

En Capital se llevarán adelante operativos mediante valijas digitales. Hoy y mañana el operativo se desarrollará en el Centro Integrador Comunitario del barrio Bicentenario, ubicado en avenida Los Alpes esquina Veteranos de Malvinas.

Finalmente, el viernes 2 de octubre, la atención se trasladará al Centro Integrador Comunitario del barrio Limache, ubicado en la esquina de las calles Demetrio Herrera y Gaucho Méndez.

En estos operativos, la atención comenzará a partir de las 9 de la mañana y se entregarán 70 turnos por orden de llegada.

Costos y medios de pago

Los montos para realizar trámites de DNI son los siguientes: la modalidad regular tiene un costo de $10.000, mientras que la modalidad exprés asciende a $26.000. En cuanto al pasaporte, el trámite regular cuesta $100.000 y la versión exprés, $200.000.

Algunos ciudadanos podrán acceder a la exención de pago, de acuerdo con la validación automática que realiza el Registro Nacional de las Personas (RENAPER), en conjunto con ANSES, al momento de iniciar el trámite.

Se recuerda que todos los pagos deben efectuarse exclusivamente mediante tarjetas de crédito o débito, o billeteras virtuales. Además, se informa que tanto los DNI como los pasaportes, en sus modalidades regular y exprés, están registrando demoras en la entrega. En el caso del DNI, el plazo ronda los 90 días, mientras que para el pasaporte el tiempo estimado es de 15 días hábiles.

Por este motivo, se recomienda a las personas que necesiten tramitar alguno de estos documentos tener en cuenta los plazos de entrega, ya que se han registrado numerosos reclamos relacionados con las demoras en la recepción de algunos ejemplares.