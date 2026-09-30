Se realizará la segunda edición del bingo solidario a beneficio de HOPe

La Fundación H.O.Pe “de ayuda al niño y adolescente con cáncer” realizará la segunda edición de su Gran Bingo Solidario. 
LocalesHace 5 horasPrensaPrensa
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La Fundación H.O.Pe “de ayuda al niño y adolescente con cáncer” realizará la segunda edición de su Gran Bingo Solidario bajo la modalidad de doble combinación por cada cartón, con un valor de $10.000, duplicando las chances de resultar ganador. Estos serán los premios:

1°    $2.000.000
2°    $3.000.000
3°    $5.000.000
4°    $7.000.000
5°    $15.000.000

A esto se suma un sorteo extra con el número de cartón, con 5 premios adicionales de $500.000 cada uno. En total, el bingo repartirá más de $32.000.000 en premios.

El evento cuenta con autorización de En.Re.J.A. bajo Resolución N° 210-26 y será transmitido en vivo el día domingo 8 de Noviembre a hs 19:00.

Lo recaudado con la venta de cartones tendrá un destino concreto: equipar el Salón de Usos Múltiples y realizar el mantenimiento edilicio de la "Casita Hope", el hospedaje gratuito que la Fundación sostiene para niños, niñas y adolescentes en tratamiento oncológico provenientes del interior de la provincia, que deben trasladarse a la capital salteña para recibir atención médica.

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