Sancionaron al dirigente Juan Pablo Allan por conducir alcoholizado

El dirigente Juan Pablo Allan, ex PRO y actual de la Libertad Avanza en La Plata, fue demorado durante un control de tránsito realizado el pasado fin de semana en la rotonda principal de Pinamar, donde se le realizó el test de alcoholemia, el cual dio positivo.

Según confirmaron a la Agencia Noticias Argentinas fuentes vinculadas al operativo, Allan circulaba al volante de un auto Toyota Yaris gris cuando fue detenido durante un control de rutina y el test realizado en el lugar arrojó un resultado de 0,27 gramos de alcohol por litro de sangre.

“En esa zona hay tolerancia cero, por lo cual se procedió al retiro de su licencia de conducir”, señalaron las fuentes consultadas por NA.

El vehículo no fue incautado y, de acuerdo con la información aportada, una allegada al dirigente, identificada por sus iniciales como M.A., se hizo cargo de la conducción del automóvil y retiró a Allan del lugar.

Como consecuencia de la infracción, la sanción aplicada contempla la suspensión de la licencia de conducir durante 90 días.

Fuente: Noticias Argentinas