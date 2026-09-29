Claudia Cecilia López ocupará la banca de Juan Carlos Pagotto tras la muerte del senador

La legisladora de La Rioja, Claudia Cecilia López ocupará la banca de Juan Carlos Pagotto en el Senado de la Nación, tras la muerte del funcionario a los 74 años. La decisión fue confirmada por el vocero presidencial, Adrián Ravier, en conferencia de prensa y se debe a que la mujer ocupó el segundo lugar en la lista electoral.

"Nuestro más sentido pésame a la familia y seres queridos, del senador nacional por La Rioja, Juan Carlos Pagotto, quien falleció en el día de hoy. Acompañamos en este momento a sus compañeros de bloque. Su banca será ocupada por Claudia Cecilia Lopez", informó el vocero.

El senador nacional por La Rioja Juan Carlos Pagotto murió este martes en su vivienda particular de la capital provincial. La noticia fue confirmada por fuentes oficiales y generó conmoción tanto en la política riojana como en el ámbito nacional.