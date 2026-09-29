Denuncian penalmente a Patricia Bullrich y Alejandra Monteoliva

Carreras sostiene que esas afirmaciones requieren ser esclarecidas porque, según los datos oficiales de la Dirección Nacional de Migraciones que cita en su denuncia, las cifras no coincidirían con los números mencionados por el jefe de Estado.

De acuerdo con la presentación, durante 2025 se registraron 772 expulsiones por distintos delitos, sin que aparezcan identificadas causas vinculadas al terrorismo. Para 2026, con datos parciales, menciona 744 expulsiones y unos 18.947 incidentes de entrada o rechazos, ninguno de ellos catalogado oficialmente como terrorismo.

Ante esa diferencia, la denunciante plantea una serie de interrogantes: “Cómo se determinó que esas personas eran terroristas” y si existió “un registro o tipificación formal” que permitiera identificarlas como tales.

También reclama determinar “si las autoridades del Ministerio de Seguridad de la Nación informaron o permitieron que se difundiera información falsa o exagerada sobre una amenaza superlativa de seguridad nacional”.

La presentación pone además el foco en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET) y en las previsiones de la Ley de Migraciones para establecer si los expulsados efectivamente estaban vinculados con actividades terroristas.