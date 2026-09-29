Alerta amarilla: Pronostican tormentas fuertes para varias zonas de Salta

Salta se encuentra bajo alerta amarilla por tormentas en diferentes regiones de la provincia. El fenómeno alcanza a la ciudad Capital y localidades de los valles, la zona sur, el norte y sectores de la Puna y las Yungas.

Para Capital, Cerrillos, Guachipas, La Viña, las zonas bajas de Chicoana, La Caldera y Rosario de Lerma, y la zona montañosa de Cafayate, la vigencia del alerta se extiende hasta las 00 horas. En estas áreas se prevén tormentas aisladas, algunas de ellas localmente fuertes, acompañadas por posible granizo, ráfagas que podrían superar los 60 kilómetros por hora, abundante precipitación en períodos cortos y frecuente actividad eléctrica. Los acumulados estimados se ubican entre 15 y 40 milímetros, aunque podrían ser superiores de manera puntual.

En tanto, Anta, General Güemes, La Candelaria, Metán y Rosario de la Frontera también permanecen bajo alerta amarilla hasta las 00 horas. En estos sectores podrían registrarse tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con precipitaciones intensas en cortos períodos, ocasional caída de granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas intensas. Se estiman acumulados de entre 30 y 60 milímetros, con posibilidad de superar esos valores en algunos puntos.

El alerta también alcanza, con vigencia hasta las 00 horas, a General José de San Martín, las Yungas de Iruya, Orán y Santa Victoria, Rivadavia y sectores de la Pre Puna.

Ante la posibilidad de tormentas fuertes, se recomienda tomar precauciones, evitar permanecer al aire libre durante la actividad eléctrica y asegurar elementos que puedan ser desplazados por las ráfagas.

