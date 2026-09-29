Salta fijó postura frente a la ley de discapacidad

El ministro de Salud Pública de la Provincia, Federico Mangione, junto a prestadores de servicios e instituciones del sector de la discapacidad, mantuvo una reunión de trabajo con el diputado Nacional Bernardo Biella, con el fin de unificar la postura de Salta frente al proyecto de ley que se debatirá en el Congreso de la Nación. Del encuentro formaron parte la subsecretaria de Discapacidad, Mariana Dell Aqua, y la directora del área, Isabel Soria.

El propósito central de la jornada fue dotar al legislador salteño de fundamentos técnicos y territoriales para que actúe como portavoz de las demandas provinciales en el recinto y frene el recorte de derechos que impulsa el Ejecutivo nacional.

En ese marco, Mangione remarcó que la premisa fijada por el gobernador Gustavo Sáenz es respaldar y ampliar derechos en lugar de reducirlos. El titular de la cartera sanitaria explicó que el objetivo del encuentro fue dotar al diputado de las herramientas necesarias para defender en el Congreso beneficios concretos para el sector, advirtiendo sobre el impacto perjudicial del ajuste nacional. En este sentido, sostuvo que cualquier eventual modificación a la normativa vigente debe apuntar a perfeccionar el sistema y no a recortar las prestaciones actuales.

Respecto a las asimetrías territoriales y la necesidad de contemplar la realidad local, el titular de la cartera sanitaria afirmó que, "sabemos que a nivel nacional la Patagonia tiene como antecedente un adicional, y a Salta no la tienen en cuenta a pesar de que tenemos una diversidad geográfica. Salta tiene una geografía tan amplia y tan hostil en algunos lugares; nosotros como gobierno estamos trabajando y conocemos el terreno, pero esto va a lograr cambiar el día que los funcionarios nacionales viajen un al interior, conozca más el interior y vea cómo se vive en cada rincón del país".

Por su parte, el diputado Bernardo Biella detalló los ejes técnicos que defenderá en el Congreso: "Tratamos el tema del nuevo proyecto de ley que hemos presentado desde Salta para, primero, actualizar los valores del nomenclador y que el nomenclador no desaparezca. Segundo, que se les pague la deuda que tienen hoy en día con todos los prestadores y se achique la demora que hay en el pago. Tercero, para que desaparezca la emergencia y sea una ley transversal que pase los gobiernos y siga vigente".

Asimismo, Biella subrayó la necesidad de previsibilidad económica en el tratamiento de la norma: "Hemos visto la importancia de que se actualice de manera trimestral, porque hoy en día, a pesar de que tenemos cierta estabilidad, no sabemos qué va a pasar más adelante, y que haya un presupuesto acorde específico dentro del presupuesto nacional. Por eso pedimos que se dé de baja el artículo 6 y redactarlo de cero nuevamente, porque de esa manera, al estar en el presupuesto, queda ya de manera definitiva plasmado: que ya no sea un deseo sino que sea una realidad".

Desde el sector prestador, Soledad Somorrostro, en representación del Consejo de Organizaciones Prestadoras de Servicios a Personas con Discapacidad de la Provincia de Salta (COPRISAL), valoró la apertura del diálogo institucional: "Tuvimos una reunión muy fructífera con el diputado Biella, con el ministro Mangione, con la subsecretaria de Discapacidad, Mariana Dell Aqua, y con Isabel Soria, directora, en donde pudimos exponer la problemática que nos está preocupando bastante ahora, que es la modificación de la ley de emergencia en discapacidad.

El diputado Biella nos escuchó, se comprometió a llevar nuestras propuestas a nivel Nación. También pudimos presentar un informe con otras problemáticas por fuera de la ley que tienen que ver con problemas más coyunturales del sector. Y por otro lado, el ministro Mangione nos escuchó en problemáticas que tienen que ver con todo el desarrollo de las prestaciones a nivel provincial".

Finalmente, Somorrostro ratificó el carácter participativo de la iniciativa que llegará a la Cámara baja: "Si bien nosotros hoy estamos como organizaciones, la propuesta que elaboramos fue consensuada con familias, con personas con discapacidad, y la idea es que esté todo el colectivo de la discapacidad presente y que esto llegue al Congreso Nacional".

Instituciones y organizaciones participantes:

Neurociencias (Capital)

Munay Huasi (Tartagal)

Rehabilitación Leven (Cerrillos)

Mente Sana (Campo Quijano)

Crios (Capital)

Rincón de Luz (Capital)

HIRPACE (Capital)

Sinapsis (General Güemes)

Wasi (Capital)

ADANA (Capital)

Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación