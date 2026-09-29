El hospital San Bernardo realizará un taller de automaquillaje para pacientes oncológicas

La actividad se desarrollará el lunes 5 de octubre, de 11 a 13, en el salón auditorio de la institución. Está destinada a mujeres que estén realizando o próximas a iniciar un tratamiento oncológico. Requiere inscripción previa.
LocalesHace 10 horasPrensaPrensa
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El Hospital San Bernardo, a través del Servicio de Cuidados Paliativos y en conjunto con el programa Luzca Bien y Siéntase Mejor, realizará el lunes 5 de octubre un taller gratuito de automaquillaje destinado a pacientes que se encuentren realizando o estén próximas a iniciar un tratamiento oncológico.

La actividad se desarrollará de 11 a 13, en el salón auditorio del nosocomio, y estará a cargo de maquilladoras profesionales voluntarias de Salta, quienes compartirán técnicas de automaquillaje, asesoramiento estético y recomendaciones para el uso de accesorios.

La propuesta busca generar un espacio de acompañamiento y encuentro, brindando herramientas que contribuyan al cuidado de la imagen personal y al bienestar emocional durante el proceso de tratamiento.

La participación es gratuita y requiere inscripción previa. Las interesadas pueden comunicarse con el Servicio de Cuidados Paliativos al teléfono 3874096129 para gestionar su inscripción.

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