La ceremonia donde se anunció la elección fue conducida por el actor Juan Minujín, integrante de la Comisión Directiva de la Academia. Participaron figuras del sector audiovisual, entre ellas Daniel Pensa, vicepresidente segundo de la entidad, y Pablo Ingercher, secretario.
La virgen de la tosquera representará a la Argentina en los premios Oscar 2027
La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina (AACCA) anunció este lunes en un evento en ArtHaus Central que la película que representará a Argentina para Mejor película internacional en la 99° edición de los premios Oscar será La virgen de la tosquera, el film de terror dirigido por Laura Casabé y basada en dos cuentos de Mariana Enríquez.
La historia representada en la película está basada en los cuentos El carrito y La Virgen de la tosquera, que aparecen en el libro Los peligros de fumar en la cama (Emecé, 2009). La protagonista es Natalia, una adolescente que vive en Ituzaingó durante 2001, aunque la película fue filmada principalmente en Mendoza.
La joven tiene poderes sobrenaturales que está descubriendo cómo usar mientras lidia con sus últimos dramas de la adolescencia, como sus primeras experiencias sexuales y decepciones amorosas. El film obtuvo cuatro premios en el BAFICI, una mención en Leeds y el premio a la Mejor Fotografía en Sitges.
El guion está escrito por Benjamín Naishtat, con colaboración de Fernando Krapp y Patricio Vega. El elenco está compuesto por Dolores Oliverio (Natalia), Isabel Bracamonte y Candela Flores (Josefina y Mariela, amigas de Natalia), Agustín Sosa (Diego, interés amoroso de Natalia), Fernanda Echevarría (Silvia, interés amoroso de Diego) y Luisa Merelas (Rita, abuela de Natalia).