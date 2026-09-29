La virgen de la tosquera representará a la Argentina en los premios Oscar 2027

La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina (AACCA) anunció este lunes en un evento en ArtHaus Central que la película que representará a Argentina para Mejor película internacional en la 99° edición de los premios Oscar será La virgen de la tosquera, el film de terror dirigido por Laura Casabé y basada en dos cuentos de Mariana Enríquez.

La ceremonia donde se anunció la elección fue conducida por el actor Juan Minujín, integrante de la Comisión Directiva de la Academia. Participaron figuras del sector audiovisual, entre ellas Daniel Pensa, vicepresidente segundo de la entidad, y Pablo Ingercher, secretario.