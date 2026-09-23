Internaron a Pity Álvarez por una crisis hipertensiva

Álvarez fue trasladado al Hospital Tornú para recibir atención médica luego de presentar un cuadro de hipertensión. La internación se concretó cerca de las 23, mientras que la información sobre su estado de salud comenzó a conocerse más tarde.

El incidente y la posterior internación médica agregan incertidumbre al desarrollo del proceso judicial que el cantante enfrenta por el homicidio de Cristian Díaz, ocurrido en julio de 2018 en el barrio de Villa Lugano.