Difundieron un nuevo parte médico sobre la salud de Mirtha Legrand
Mientras Mirtha Legrand continúa internada en el Sanatorio Mater Dei por un cuadro de neumopatía desde el viernes 18 de septiembre, este lunes la institución difundió una actualización oficial sobre su evolución.
El comunicado, firmado por el director médico del Sanatorio, relata: “La Sra. Mirtha Legrand continúa evolucionando favorablemente de acuerdo a lo esperado. Seguirá con el tratamiento específico del cuadro y los controles necesarios”.
Más adelante, agradece el afecto transmitido a la célebre conductora. “Ha recibido la visita de sus familiares más cercanos, quienes agradecen el respeto y cariño transmitidos. De no mediar cambios, el miércoles próximo emitiremos un nuevo parte médico”, concluye.
La animadora, de 99 años, ingresó al sanatorio luego de presentar dificultades respiratorias. El primer comunicado, emitido el viernes y firmado por el director del centro de salud, Enrique Echagüe, indicó que la paciente ingresó “por presentar un cuadro compatible con neumopatía” y quedó bajo estudios, tratamiento y controles.
El texto también incluyó un mensaje de la familia: “Agradecemos la preocupación y el respeto por la salud de Mirtha”. Hasta este momento, esa información constituyó el único parte oficial emitido por el Mater Dei sobre la segunda internación de la conductora durante septiembre.