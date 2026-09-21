Difundieron un nuevo parte médico sobre la salud de Mirtha Legrand

El comunicado, firmado por el director médico del Sanatorio, relata: “La Sra. Mirtha Legrand continúa evolucionando favorablemente de acuerdo a lo esperado. Seguirá con el tratamiento específico del cuadro y los controles necesarios”.

Más adelante, agradece el afecto transmitido a la célebre conductora. “Ha recibido la visita de sus familiares más cercanos, quienes agradecen el respeto y cariño transmitidos. De no mediar cambios, el miércoles próximo emitiremos un nuevo parte médico”, concluye.

La animadora, de 99 años, ingresó al sanatorio luego de presentar dificultades respiratorias. El primer comunicado, emitido el viernes y firmado por el director del centro de salud, Enrique Echagüe, indicó que la paciente ingresó “por presentar un cuadro compatible con neumopatía” y quedó bajo estudios, tratamiento y controles.