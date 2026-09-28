Alerta amarilla en Salta: Pronostican tormentas intensas y fuertes ráfagas

El Servicio Meteorológico emitió una alerta amarilla por tormentas para distintos sectores de Salta, con vigencia hasta las 6 de la mañana del martes.

En Capital, Cerrillos, Guachipas, La Viña, las zonas bajas de Chicoana, La Caldera y Rosario de Lerma, además de la zona montañosa de Cafayate, se prevén tormentas aisladas, algunas de ellas localmente fuertes. El fenómeno podría estar acompañado por granizo, ráfagas intensas que superarían los 60 kilómetros por hora, abundante lluvia en cortos períodos y frecuente actividad eléctrica.

Para estos sectores se estiman valores de precipitación acumulada de entre 15 y 30 milímetros, aunque podrían ser superiores de manera puntual.

La alerta también alcanza a Anta, General Güemes, La Candelaria, Metán y Rosario de la Frontera, donde se esperan tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. En esta zona podrían registrarse precipitaciones intensas, ocasional caída de granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas fuertes.

En estos departamentos, los acumulados previstos se ubican entre 20 y 50 milímetros, con posibilidad de superar esos valores en forma puntual.

Ante la presencia de tormentas, se recomienda tomar precauciones, evitar circular innecesariamente y permanecer en lugares seguros durante los períodos de mayor actividad.

