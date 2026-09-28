Salta se prepara para la nueva temporada de enfermedades transmitidas por mosquitos

El Ministerio de Salud Pública presentó el Plan de Preparación y Respuesta ante Enfermedades Transmitidas por Mosquitos (ETM) para la temporada 2026/2027, que establece las acciones de vigilancia, prevención y atención que se desarrollarán en la provincia hasta julio de 2027.
La presentación estuvo encabezada por el ministro de Salud Pública, Federico Mangione, y el director general de Coordinación Epidemiológica, Francisco García, quienes detallaron las principales líneas de trabajo previstas para fortalecer la vigilancia, anticipar escenarios de riesgo y preparar la respuesta del sistema sanitario ante la próxima temporada.
La estrategia contempla cuatro fases de intervención: fortalecimiento y preparación, alerta temprana, respuesta a la epidemia y recuperación.
La fase de preparación comenzó el 2 de agosto, correspondiente a la semana epidemiológica 31. En este periodo se fortaleció la vigilancia epidemiológica y laboratorial, con notificación obligatoria y seguimiento activo de los eventos, además de la capacitación de los equipos de salud para la detección y atención oportuna de casos.
También se adecuaron los servicios de salud para la atención de pacientes con cuadros febriles, mediante triage y consultorios específicos.
En el caso de chikungunya, se prevé además un espacio destinado al seguimiento y manejo de complicaciones y secuelas subagudas y crónicas.
El jueves 1 de octubre inicia la fase dos, de alerta temprana, destinada al monitoreo de pacientes con síndrome febril agudo inespecífico.
Prevención y trabajo territorial
Como parte del monitoreo del mosquito Aedes aegypti, se realizarán operativos LIRAa en dos etapas: la primera entre octubre y noviembre y la segunda entre enero y febrero. Estos relevamientos permitirán conocer la presencia y distribución del vector y orientar las acciones de control.
El trabajo territorial incluirá la articulación con municipios y otras instituciones para identificar pozos ciegos y letrinas, con aplicación del biolarvicida BTI o sellado, según corresponda.
Asimismo, se realizarán operativos de descacharrado y actividades con la comunidad para identificar y eliminar posibles criaderos dentro de los domicilios.
El ministro Mangione destacó el trabajo conjunto con los municipios para fortalecer las herramientas de prevención y control.
“Estamos trabajando con los municipios y poniendo a disposición herramientas concretas para fortalecer la prevención en el territorio. La prevención es la principal herramienta que tenemos frente a estas enfermedades”, dijo.
El titular de la cartera sanitaria anticipó que esta tecnología preventiva podría extenderse al control de la vinchuca, a partir de la experiencia desarrollada con los equipos provinciales y municipales.
La estrategia contempla la implementación de escuelas centinela, acuerdos con municipios para fortalecer las acciones locales y la realización de la Semana D del Dengue, entre otras iniciativas de prevención.
En materia de inmunización, se aplican dosis a personas de 15 a 59 años que residan en los departamentos San Martín, Orán, Anta, Rivadavia, General Güemes, Metán, Rosario de la Frontera y La Candelaria, de acuerdo con los criterios establecidos.
Escenario climático complejo
El plan provincial se implementa en un contexto regional que requiere mantener una vigilancia sostenida. En las Américas continúa la circulación de dengue y otras arbovirosis, mientras que países como Bolivia, Brasil y Paraguay registran circulación de chikungunya y dengue, por lo que la vigilancia epidemiológica y la preparación de los servicios resultan fundamentales para detectar tempranamente la introducción o reaparición de casos.
Durante la conferencia de prensa, el ministro Federico Mangione explicó que la Provincia asumirá con recursos propios las acciones necesarias para afrontar las contingencias climáticas previstas, caracterizadas por temperaturas extremas y fuertes precipitaciones.
“Ante este escenario, y por expresa decisión del gobernador Gustavo Sáenz, vamos a poner todos los recursos que sean necesarios para estar preparados. Estamos trabajando en la preparación de la red asistencial, de los equipos de respuesta territorial y en la instalación de hospitales de campaña donde la demanda lo requiera”, afirmó.
El funcionario cuestionó la falta de acompañamiento del Gobierno nacional y señaló que Salta no fue contemplada en las partidas presupuestarias correspondientes, pese a su condición de provincia de frontera, las cuencas compartidas con países limítrofes y la circulación de casos autóctonos.
“Salta tiene una realidad epidemiológica y territorial particular que requiere una mirada federal. Frente a la falta de acompañamiento, la Provincia tomó la decisión de asumir el compromiso y garantizar los recursos necesarios para proteger a nuestra población”, sostuvo el titular de la cartera sanitaria.
Agregó que “el descacharrado y el cuidado tienen que ser una responsabilidad de todos. Estamos preparados y organizados para dar respuesta ante el escenario que se viene”, finalizó.
Los lineamientos estratégicos, protocolos clínicos y recomendaciones operativas para la temporada 2026/2027 se encuentran disponibles en el micrositio de Dengue y Enfermedades Transmitidas por Mosquitos del Ministerio de Salud Pública de Salta.
Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación