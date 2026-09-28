Salta se prepara para la nueva temporada de enfermedades transmitidas por mosquitos

Escenario climático complejo

El plan provincial se implementa en un contexto regional que requiere mantener una vigilancia sostenida. En las Américas continúa la circulación de dengue y otras arbovirosis, mientras que países como Bolivia, Brasil y Paraguay registran circulación de chikungunya y dengue, por lo que la vigilancia epidemiológica y la preparación de los servicios resultan fundamentales para detectar tempranamente la introducción o reaparición de casos.

Durante la conferencia de prensa, el ministro Federico Mangione explicó que la Provincia asumirá con recursos propios las acciones necesarias para afrontar las contingencias climáticas previstas, caracterizadas por temperaturas extremas y fuertes precipitaciones.

“Ante este escenario, y por expresa decisión del gobernador Gustavo Sáenz, vamos a poner todos los recursos que sean necesarios para estar preparados. Estamos trabajando en la preparación de la red asistencial, de los equipos de respuesta territorial y en la instalación de hospitales de campaña donde la demanda lo requiera”, afirmó.

El funcionario cuestionó la falta de acompañamiento del Gobierno nacional y señaló que Salta no fue contemplada en las partidas presupuestarias correspondientes, pese a su condición de provincia de frontera, las cuencas compartidas con países limítrofes y la circulación de casos autóctonos.

“Salta tiene una realidad epidemiológica y territorial particular que requiere una mirada federal. Frente a la falta de acompañamiento, la Provincia tomó la decisión de asumir el compromiso y garantizar los recursos necesarios para proteger a nuestra población”, sostuvo el titular de la cartera sanitaria.

Agregó que “el descacharrado y el cuidado tienen que ser una responsabilidad de todos. Estamos preparados y organizados para dar respuesta ante el escenario que se viene”, finalizó.

Los lineamientos estratégicos, protocolos clínicos y recomendaciones operativas para la temporada 2026/2027 se encuentran disponibles en el micrositio de Dengue y Enfermedades Transmitidas por Mosquitos del Ministerio de Salud Pública de Salta.