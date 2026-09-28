Más de la mitad de los casos de chikungunya se registró en mujeres

El Ministerio de Salud Pública informó que, durante el periodo de vigilancia comprendido entre el 1 de octubre de 2025 y el 30 de julio de 2026, se notificaron 4.488 casos sospechosos de chikungunya en la provincia, de los cuales 2.440 fueron confirmados.

“Del total de positivos, 1.340 correspondieron a mujeres, lo que representa el 55%, mientras que 1.100 se registraron en varones, equivalentes al 45%”, dijo el director general de Coordinación Epidemiológica, Francisco García.

En cuanto a la distribución por edad, la mayor cantidad de casos se concentró en el grupo de 35 a 65 años, con 852 positivos, que representan el 34,9% del total. Le siguieron los adolescentes de 10 a 19 años, con 562 casos, y las personas de 20 a 34 años, con 524.

Detallado por grupos etarios, se confirmaron ocho casos en neonatos de hasta 28 días; 10 en menores de hasta un año; 11 entre los 13 y 24 meses; 66 entre los 2 y 4 años; 237 entre los 5 y 9; 369 entre los 10 y 14; y 193 entre los 15 y 19.

También, se registraron 167 entre los 20 y 24; 357 entre los 25 y 34; 348 entre los 35 y 44; 504 entre los 45 y 65; y 170 en mayores de 65 años.

Distribución territorial

El primer caso de chikungunya del periodo fue registrado el 23 de enero de 2026. San Martín fue el departamento con mayor cantidad de positivos, con 1.266, seguido por Orán, con 828, y Anta, con 225. En conjunto, concentraron el 95% de los casos confirmados en la provincia.

También se registraron casos en Capital (60), Rivadavia (35), General Güemes (11), Iruya (4), Rosario de Lerma (3), Cerrillos (3), Metán (3), La Candelaria (1) y Rosario de la Frontera (1).

La curva epidémica provincial mostró un incremento progresivo de casos a partir de la semana epidemiológica 7, con un aumento marcado durante las semanas posteriores.