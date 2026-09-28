En guardias hospitalarias capitalinas fueron asistidos más de 2200 pacientes

El Ministerio de Salud Pública informa el balance de asistencia en guardias hospitalarias públicas de la ciudad de Salta, que incluyen a los hospitales Materno Infantil, San Bernardo, Señor del Milagro, Papa Francisco, Arturo Oñativia y Miguel Ragone, durante el último fin de semana.

Por otra parte, se comunican las atenciones prehospitalarias, en ese periodo, realizadas por el Sistema de Atención Médica para Emergencias y Catástrofes (SAMEC) en la capital.

Materno Infantil

El hospital Materno Infantil reportó, desde las 20 horas del viernes 25 hasta las 8 del lunes 27 de septiembre, las siguientes novedades:

En la guardia de adultos se atendieron 261 pacientes, de los cuales 53 fueron hospitalizados. Hubo 99 prestaciones de ginecología, 81 atenciones de obstetricia y 36 de clínica médica.

En la guardia pediátrica, ingresaron 648 pacientes, de los cuales 26 fueron hospitalizados. Entre las causas de urgencia se contabilizan 82 por patologías respiratorias, 93 por gastroenteritis, 115 traumatismos varios, 8 por convulsiones, 1 por accidente de tránsito, 4 por mordedura de perro, 3 quemado, 1 accidente de tránsito y 1 intoxicado.

Hubo 37 nacidos vivos: 18 hombres y 19 mujeres.

San Bernardo

En el hospital San Bernardo, durante el fin de semana, se atendieron por guardia 833 consultas. De los cuales 661 fueron ambulatorios y 158 hospitalizados.

Hubo 137 personas accidentadas, de las cuales 54 fueron por siniestros de tránsito:

• 42 motociclistas

• 9 ciclistas

• 1 automovilista

• 2 transeúntes

• 0 en transporte público

También, entre las asistencias por guardia, se contabilizaron 35 pacientes derivados por otros centros sanitarios y se realizaron 40 cirugías.

Papa Francisco

En el hospital Papa Francisco se atendieron 217 pacientes durante el fin de semana, 198 fueron por ingreso ambulatorio. Entre las causas, 10 por derivación y 9 por accidente; de los cuales 3 por arma blanca, 1 por accidente de tránsito, 2 por agresión, 2 mordedura de perro y 1 por otro motivo.

Señor del Milagro

Durante el fin de semana, la guardia de emergencias del hospital Señor del Milagro atendió a 236 personas y 2 fueron hospitalizadas. Los requerimientos médicos, en su mayoría fueron 42 por infección respiratoria aguda, 25 gastroenteritis. También se registraron enfermedad tipo influenza, neumonía, hipertensión arterial, accidentes potencialmente rábicos y picadura de alacrán.

Arturo Oñativia

El hospital Arturo Oñativia atendió 52 consultas por guardia de emergencias durante el fin de semana, siendo las principales causas: diabetes tipo 2, enfermedad renal crónica y otras infecciones locales de piel y del tejido subcutáneo.

Miguel Ragone

El Hospital Dr. Miguel Ragone informa que durante el fin de semana, se registró la atención de 38 consultas entre psicológicas y psiquiátricas en la guardia.

SAMEC

El Sistema de Emergencia Médica para Accidentes y Catástrofes (SAMEC) realizó un total de 374 atenciones prehospitalarias y recibió 1830 llamadas entre las 7 horas del viernes 25 y las 7 del lunes 27 de septiembre.

Las emergencias más más frecuentes incluyeron heridas por arma blanca, accidentes de tránsito, pérdidas de conocimiento y asistencia en eventos de concurrencia masiva.