La provincia apuesta por la puesta en valor del centro de la ciudad de Salta

La Comisión de Preservación del Patrimonio Arquitectónico y Urbanístico (Copaups) presentó el documento final de la Revisión II del Plan Regulador del Área Centro de la ciudad de Salta. Se trata de una herramienta estratégica que pone de relieve el valor patrimonial del área centro, ordena sus transformaciones edilicias y promueve la revitalización del casco histórico con una visión de futuro.

La presentación estuvo encabezada por el vocal del organismo, Ignacio Cornejo, junto al coordinador de Relaciones Políticas y Planificación Estratégica de la Gobernación, Ricardo Villada; el gerente del COPAIPA, José Luis García; y el presidente del Colegio de Arquitectos de Salta, Gábor Andrés Flandorffer Nallar.

Esta actualización, financiada por el Consejo Federal de Inversiones (CFI), es el resultado de un trabajo interdisciplinario y participativo entre la CoPAUPS, el equipo consultor del PRAC, instituciones, especialistas, el sector privado y la ciudadanía.

El nuevo plan moderniza las reglas para el casco histórico mediante un esquema técnico integral. Entre sus ejes principales y herramientas se destacan:

Criterios modernos para el espacio público, la accesibilidad universal y la sustentabilidad ambiental.

Procedimientos administrativos más ágiles y con menos burocracia para la aprobación de obras de conservación.

Incentivos económicos, beneficios fiscales y mecanismos de mecenazgo para los propietarios que decidan invertir en la preservación de inmuebles catalogados.

Implementación de una base de datos geográfica digital y online para la consulta pública y libre del patrimonio por parte de toda la ciudadanía.

En este marco, Cornejo destacó el impacto de la iniciativa: “Articulamos competencias y armonizamos criterios para consolidar una visión común del desarrollo urbano. El Prac equilibra el crecimiento de la ciudad con la preservación de su historia. La cooperación entre Provincia y Municipio nos compromete a seguir trabajando bajo una visión construida de crecimiento de ciudad y respeto por el patrimonio”.

Villada celebró la concreción del proyecto: “Es fundamental contar con un equipo con convicción y con instituciones que reivindiquen la senda de la preservación patrimonial como política de Estado”.

Finalmente, Flandorffer Nallar valoró la pluralidad de todos los actores comprometidos con el futuro de la sociedad y destacó el trabajo entre los equipos provinciales y municipales para blindar la protección de nuestra identidad salteña.

El acto formal de cierre y entrega del documento se llevó a cabo en las instalaciones de la Fundación COPAIPA, contando con la presencia la presidente de la CoPAUPS, Arq. Laura Saha, y la coordinadora, Arq. Macarena Morillo.

El equipo asesor está integrado por las arquitectas Ana Laura Castañeda, Laura Weber, Daniela Dominguez, Pilar Cullen, Susana Mirtha Mesquida, María Soledad Gómez Sánchez, Nora Daniela Soto, María Emilia Escalante, María de los Ángeles Villada, Catalina Gómez Ossa y Paula Macias, autoridades sectoriales, profesionales del urbanismo y representantes de la comunidad.