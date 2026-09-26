Continúan los Operativos de Protección Ciudadana en la zona norte

El secretario de Seguridad, Ignacio Vilchez, junto al subjefe de Policía, Guido Burgos, supervisaron un amplio despliegue policial realizado en barrio Castañares y zonas aledañas, con el objetivo de reforzar la presencia policial en calle y las tareas preventivas en los distintos sectores de la jurisdicción.

En ese contexto, se realizaron patrullajes preventivos y estratégicos, entrevistas vecinales, controles integrales e identificación de personas y vehículos, entre otros procedimientos.

El servicio contó con la participación de más de 100 efectivos de distintas áreas de la Policía de Salta, entre ellas Infantería, DSU, Seguridad Vial, Policía Rural, Caballería, Drogas Peligrosas, Ciberseguridad y otras dependencias.

Como resultado, 91 personas fueron demoradas por infracciones contravencionales, entre ellas consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública, desorden y otras conductas contempladas en la normativa vigente. Asimismo, 18 personas fueron demoradas por infracciones a la Ley Nacional de Estupefacientes 23.737 y una persona por un hecho delictivo.

Durante el operativo se controlaron 350 vehículos, se realizaron 340 test pasivos de alcoholemia sin novedad y se identificaron 310 personas.

El Ministerio de Seguridad, mediante la Policía de Salta, continúa con el despliegue de recursos en calle, priorizando la presencia territorial, los patrullajes preventivos y el contacto permanente con la comunidad.