"Cuchi" Leguizamón fue celebrado en la ciudad

La Municipalidad de Salta, junto a la Fundación Educación Nativa, llevó adelante una nueva velada en homenaje a Gustavo “Cuchi” Leguizamón, en el marco de la conmemoración del 26° aniversario de su fallecimiento, ocurrido el 27 de septiembre de 2000, y en vísperas de lo que hubiera sido su cumpleaños número 109, el próximo 29 de septiembre.

El encuentro convocó a vecinos, turistas y amantes del folclore en la esquina de Caseros y Buenos Aires, donde se encuentra emplazada la escultura que recuerda al maestro. La propuesta reunió a artistas salteños y de otras provincias, quienes interpretaron parte de su extenso repertorio y celebraron la vigencia de una obra fundamental de la música popular argentina.

La jornada contó además con la participación de la Banda Municipal “25 de Mayo”, que ofreció un repertorio especial con distintas composiciones del Cuchi, sumando su música a una noche que tuvo como escenario una de las esquinas más emblemáticas de la ciudad.

Al respecto, el coordinador de la Agencia de Cultura de la Municipalidad de Salta, Gonzalo Corral, destacó la importancia de sostener esta fecha dentro de la agenda cultural y de acercar la obra del compositor a las nuevas generaciones. “Es una actividad prevista en la agenda anual para recordar a un autor y compositor que ha dejado tanta huella en la ciudad y en el cancionero popular argentino”, expresó.

En ese sentido, resaltó: “Transmitir ese legado a las nuevas generaciones es fundamental. Ver a los niños aprender las letras del Cuchi en los talleres de los barrios y los CICs nos llena de orgullo”.

Por su parte, el locutor Oscar Humacata expresó: “Un hermoso homenaje en un día de primavera y luna llena maravillosa, en este lugar tan lindo que tiene Salta, un escenario para cantar las grandes obras que son el orgullo de la música argentina”.

Asimismo, puso en valor la presencia de nuevos intérpretes y la capacidad del Cuchi Leguizamón para transformar la música popular, con una obra que rompió los esquemas tradicionales y continúa siendo interpretada por nuevas generaciones.

La velada cerró con una celebración de la obra de uno de los grandes referentes de la música popular argentina, cuya creación continúa formando parte de la identidad cultural de Salta y encontrando nuevas voces para mantener vivo su legado.