Salta refuerza las medidas preventivas durante el fin de semana caluroso

Durante hoy y mañana se esperan jornadas de mucho calor, baja humedad y posibles ráfagas de viento, condiciones que elevan el riesgo de propagación del fuego. Protección Ciudadana mantiene recorridos en zonas críticas y dispone de equipos de respuesta rápida.
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Ante las condiciones meteorológicas previstas para este fin de semana, la Municipalidad de Salta refuerza las tareas de prevención y respuesta ante posibles incendios forestales.

El subsecretario de Protección Ciudadana, José Luis Napoleón Gambetta, explicó que para hoy y mañana se prevén temperaturas de entre 36 y 37 grados, baja humedad y la posibilidad de ráfagas de viento durante la tarde. “Es un combo para los incendios forestales”, señaló.

Frente a este escenario, el municipio mantiene activo el trabajo conjunto de los equipos de Bomberos y Protección Ciudadana, con recorridos preventivos en zonas consideradas críticas y unidades preparadas para realizar una rápida intervención ante eventuales focos.

Además, la Secretaría de Obras Públicas puso a disposición una cisterna para reforzar la capacidad de respuesta ante una emergencia.

Se solicita a los vecinos extremar las medidas de prevención y no realizar quemas ni encender fuego, especialmente durante estas jornadas de altas temperaturas y baja humedad.

Asimismo, ante la detección de una columna de humo, una persona realizando fuego o un incendio, se solicita dar aviso inmediatamente al 105 o al 911, aportando la ubicación precisa para facilitar una rápida intervención de los equipos de emergencia.

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