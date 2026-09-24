Sáenz pidió a los senadores del Norte Grande que acompañen la resolución de tarifas diferenciadas para zonas cálidas

El gobernador Gustavo Sáenz volvió a poner en el centro de la agenda nacional uno de los reclamos históricos de las provincias del Norte: el reconocimiento de las denominadas zonas cálidas dentro del esquema de subsidios al consumo de energía eléctrica. Es ante el tratamiento en el Senado Nacional de la resolución que oportunamente Sáenz, junto a gobernadores de la región, acordaron en el jefe de Gabinete, Diego Santilli.

Sáenz apuntó directamente a los senadores nacionales del Norte Grande y sostuvo que tienen en sus manos la posibilidad de avanzar con una demanda que, remarcó, las provincias de la región vienen planteando desde hace tiempo: “Un reclamo histórico del NOA y el NEA hoy pueden hacerlo realidad los Senadores Nacionales”, aseguró el mandatario salteño.

El planteo busca que Nación contemple las particularidades climáticas del norte argentino y establezca un esquema de asistencia para los hogares que enfrentan mayores consumos eléctricos durante los períodos de altas temperaturas.

Sáenz también cuestionó el actual sistema de subsidios para las zonas frías y planteó que la asistencia energética debería estar vinculada a la necesidad de cada familia.

“Hoy existe un subsidio para las zonas frías, sin importar los ingresos. Lo que buscamos con esta resolución es justicia y equidad para todos. Los subsidios deben ser solo para el que los necesita”, expresó.

El pedido se vincula con una problemática que afecta especialmente a las provincias del NOA y el NEA durante los meses de mayor temperatura, cuando el uso de aires acondicionados, ventiladores y otros equipos incrementa significativamente el consumo eléctrico de los hogares.

Para los gobernadores del Norte, la discusión apunta a que el régimen energético nacional contemple las diferencias climáticas entre las distintas regiones del país y evite que las familias de las zonas cálidas queden en desventaja frente a los esquemas de asistencia existentes para las regiones de bajas temperaturas.

“Quienes voten en contra o pretendan dejar sin quorum la sesión de hoy tendrán que explicar en sus provincias por qué priorizaron la política y no las necesidades de su pueblo”, afirmó.

Finalmente, Sáenz sostuvo que, si la iniciativa consigue avanzar, quienes se opongan deberán responder ante sus comunidades por la posición adoptada.

