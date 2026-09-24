La Universidad Provincial de Administración, Tecnología y Oficios (UPATecO) abre las inscripciones para Campus Tech, una propuesta de formación tecnológica destinada a niñas, niños y adolescentes, que busca acercarlos a la tecnología a través de actividades prácticas, lúdicas y adaptadas a cada edad.

La iniciativa, impulsada desde la UPATecO junto al Ministerio de Economía, se desarrollará durante octubre y noviembre en distintas localidades de la provincia. En Salta Capital, las actividades tendrán como sede las instalaciones de UPATecO en Pereyra Rozas, donde se ofrecerán seis propuestas vinculadas con robótica, inteligencia artificial, modelado 3D, producción audiovisual y videojuegos.

Las inscripciones son presenciales y se realizarán el sábado 26 de septiembre, de 10:00 a 12:00, en la sede de UPATecO de Pereyra Rozas. El trámite deberá ser realizado por un padre, madre o tutor, quien deberá presentarse con la fotocopia de su DNI y la del niño, niña o adolescente que participará de la propuesta.

Los cursos tendrán una duración de dos meses y se desarrollarán de manera presencial.

El rector de UPATecO, Carlos Morello, destacó la importancia de generar espacios que permitan a las nuevas generaciones acercarse a la tecnología desde edades tempranas.

Seis propuestas en Pereyra Rozas

La sede de UPATecO en Pereyra Rozas contará con seis propuestas, con contenidos y actividades adaptados a diferentes edades:

Pequeños inventores. Robótica e Inteligencia Artificial: destinado a niños de 11 a 13 años. Trabajarán con programación por bloques, electrónica e inteligencia artificial mediante herramientas como PictoBlox, Tinkercad y Arduino. Las clases serán los lunes y miércoles, de 17:00 a 19:00.

Creadores 3D. Robótica y Modelado: dirigido a niños de 8 a 10 años, propone dar los primeros pasos en robótica y diseño digital de manera práctica. Se dictará los martes y jueves, de 17:00 a 19:00.

Misión Robótica: destinado a niños de 8 a 12 años, propone el armado de prototipos electrónicos utilizando luces, botones, sensores y motores. El cursado será los martes y jueves, de 17:00 a 19:00.

Producción Audiovisual – “Edit Mode: del celu a la compu, tus ideas en pantalla”: orientado a adolescentes de 13 a 17 años. Se abordarán herramientas básicas del lenguaje audiovisual, como planos, montaje, ritmo, sonido y construcción de historias mediante imágenes. Habrá dos comisiones: miércoles y viernes de 17 a 19, y martes y jueves de 10 a 12.

Laboratorio de Creadores. “De tu dibujo a un mundo jugable de videojuegos”: destinado a niños de 8 a 12 años. Las clases serán los lunes y viernes, de 8 a 12.

Exploradores Digitales. Videojuegos y Robótica: dirigido a niños de 8 a 12 años, con un enfoque STEAM que integrará electricidad, robótica, sensores, motores, creatividad, diseño y lógica mediante proyectos prácticos. Se dictará los martes y viernes, de 15 a 17.

Campus Tech en las diferentes sedes de UPATecO de la Provincia

Además de Salta Capital, Campus Tech se desarrollará durante octubre y noviembre en Vaqueros, Rosario de Lerma, Orán, Tartagal, Rosario de la Frontera, Apolinario Saravia y Cafayate.

“Queremos ampliar el acceso a estas experiencias y que los chicos de distintos puntos de la provincia también puedan aprender herramientas y conocimientos vinculados a la tecnología”, sostuvo Morello.

La propuesta tiene como antecedente “Campus Tech, Vacaciones de Invierno”, desarrollada durante el último receso, que contó con la participación de 272 niñas, niños y adolescentes en las sedes de Vaqueros, Pereyra Rozas y Rosario de Lerma.

